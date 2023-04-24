鉅亨美股雷達：科技巨頭財報起跑 Bed Bath & Beyond聲請破產

美股重要看點：

本週美國科技龍頭股當中幾家將公布財報。此外，美國 3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，以及美國第 1 季國內生產毛額 (GDP) 也將於本週公布。美國 10 年期公債殖利率來到 3.541%。美股期貨週一 (24 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.21%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨跌 0.20%。

大型科技股和成長股去年遭拋售後，今年全面復甦，理由是美債殖利率回落，且投資人在銀行業動盪之後，把這些公司視為有安全資產負債表的大型企業。他們的財報將考驗美股後續漲勢能否延續。

另外，美國聯準會 (Fed) 官員本周進入決策會議前的靜默期，讓市場更看重經濟數據，本週將公布 3 月 PCE 物價指數，這是 Fed 5 月 2-3 日會議登場前最後幾份重量級報告之一。

美國上週公布的 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率略升至 5.6%，月增率雖然略降至 0.4%，但兩者依然火熱。如果 PCE 通膨也意外頑強，可能牽動 Fed 行動朝鷹派傾斜。

美國還將公布第 1 季國內生產毛額 (GDP) 初值，目前市場預估將成長 2%。若 GDP 低於市場所料，市場對 Fed 年底前降息的預期將降溫，美元恐遭拋售，若意外強勁，則會加深升息預期並推升美元、打壓黃金。

富國銀行預計，美國經濟最終會在今年稍晚陷入衰退，但是美聯準會 (Fed) 不會在今年降息，與市場對 Fed 政策轉向的預期形成鮮明對比。

富國銀行警告，Fed 的工作似乎尚未完成。該行預期，在政策制定者確定通膨有望達到 2% 的目標之前，都不會轉向降息，並且在 2024 年之前都不太可能發生。

如今華爾街似乎正無視美國科技股估值過高的警訊。專家認為，市場過度樂觀，這樣的漲勢恐怕難以持續。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「交易員正押注 Fed 利率政策將出現重大轉變，但難以確定是否會或是何時會發生。從長遠來看，科技業的成長前景具有吸引力，但目前的估值並不支持。」分析師預計該產業第一季獲利將下滑 15%，在標準普爾 500 指數 11 個產業中排名第三大跌幅。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月達拉斯聯準銀商業活動指數，前值 - 15.7



重要個股動態：

1. Bed Bath & Beyond(BBBY-US)

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 由於未能獲得足夠資金維持營運，並開始清算出售後，週日 (23 日) 向法院聲請破產保護。

根據公告，Bed Bath & Beyond 將從本月 26 日起啟動 360 家 Bed Bath&Beyond 門市和 120 家 buybuy BABY 門市的清倉拍賣，隨後這些門市也將作為資產被拍賣或出售。