Fed理事庫克：貨幣政策的未來不太明確

美國聯準會 (Fed) 理事庫克( Lisa Cook) 周五 (21 日) 表示，經過去年採取適當積極措施以降低物價壓力後，Fed 下一階段的貨幣政策前景變得沒那麼明確了。

在 Fed 準備制定利率政策方向之際，庫克表示：「過去幾個月的經濟指標明顯看到經濟動能變強，我正在權衡變強的經濟動能與近期銀行業狀態可能帶來的阻力。」

庫克說，倘若融資條件收緊對經濟帶來重大逆風，聯邦基金利率「比沒有收緊時還低」可能才是適當路徑，「且倘若數據顯示經濟持續強勁且通膨減緩 (disinflation) 速度放慢，我們可能有更多工作要做。」

Cook 上述談話適逢 5 月 2 日至 3 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前，央行官員即將進入靜默期。

官員曾示意，他們預期利率將再提高 25 個百分點至 5% 至 5.25%，這與目前市場預期相符。上個月銀行業問題造成的經濟後果仍不明確，而通膨呈現放緩跡象，因此市場預期這將會是 2020 年 3 月來的升息行動的最後一次。

Fed 於 3 月會議公布的利率點狀圖表明，他們暫定接下來的升息是最後一輪，今年餘下時間將保持穩定。然而，他們也不清楚，信貸條件會因銀行業的動盪而在多大程度上收緊或增長遭抑制。

庫克表示，通膨率一直在下降，但基本物價壓力仍然強勁且深植於經濟之中。她指出，房市通膨冷卻的跡象是物價壓力將進一步減輕的理由。3 月以個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量而得的通膨率，可能自前月的 5% 下降至 4%。

庫克還表示，勞動力市場依然強勁，但有跡象表明也開始放緩。

「與一年前的水準相比，工資增長已見放緩，且招聘指標也放緩。」她表示，職缺數雖然仍多，但已見縮減。