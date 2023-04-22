鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為47元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.68元下修至4.56元，其中最高估值6.34元，最低估值4.02元，預估目標價為47元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.34
|6.44
|8.26
|最低值
|4.02
|4.79
|5.53
|平均值
|4.79
|5.34
|6.48
|中位數
|4.56
|5.22
|5.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|547,166,000
|480,680,800
|442,380,980
|最低值
|228,345,000
|245,955,000
|286,900,000
|平均值
|405,751,130
|418,835,960
|364,640,490
|中位數
|422,752,000
|453,910,950
|364,640,490
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.58
|10.34
|4.76
|3.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|555,887,198
|473,926,046
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。