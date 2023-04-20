台積電回穩、航運造紙有撐 台股跌62點收15707點

美股費半周三下跌 1%，台股今 (20) 日走勢震盪，雖然權王台積電法說前夕吸引買盤進駐，但電子股漲跌互見，大盤一度失守 15700 點關卡，回測季線，惟航運、造紙等傳產股表現有撐，加權指數終場下挫 62.95 點或 0.4%，收在 15707.52 點，成交值 2316.01 億元。

櫃買指數終場大跌 4.18 點或 1.92%，收在 212.97 點，成交值 895.83 億元。上市櫃成交值合計 3211.84 億元。

台積電 (2330-TW) 法說下午登場，吸引買盤進場押寶，推升股價走揚，終場收 513 元，漲幅 0.59%；鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 等電子權值股也守在盤上。不過，國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、矽力 * -KY(6415-TW)、南亞科 (2408-TW) 等賣壓仍偏重。

傳產股普遍走弱，其中，亞德客 - KY(1590-TW)、和泰車 (2207-TW) 股價重挫逾 3%，統一 (1216-TW)、華新 (1605-TW) 也下挫逾 1%。貨櫃雙雄逆勢走強，長榮 (2603-TW) 上漲逾 1%，扮演撐盤要角。多數大型金控股收黑，僅國泰金 (2882-TW) 小漲作收，彰銀 (2801-TW)、上海商銀 (5876-TW) 也收漲。

政府擬籌設碳交易平台，華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW)、農林 (2913-TW) 因擁有龐大林木資產，堪稱台股中的「碳匯富翁」，受此議題激勵，華紙今天爆量強攻漲停，永豐餘、農林漲停打開，整體造紙類股表現強勢，包括正隆 (1904-TW)、寶隆 (1906-TW) 等，也有 2-3% 的漲幅。

觀光股今天面臨調節賣壓，王品 (2727-TW) 落入跌停，收 313 元，新天地 (8940-TW)、六角 (2732-TW)、寒舍 (2739-TW)、亞洲藏壽司 (2754-TW)、瓦城 (2729-TW) 等，股價均大跌逾半根停板，觀光股為盤面弱勢族群。