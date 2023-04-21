台股跌百點回測季線 外資連5賣 三大法人賣超50.52億元

台股今 (21) 日大洗三溫暖，早盤一度站回 15800 點，但權王台積電尾盤遇壓，電子、航運股賣壓沉重，加權指數終場下挫 104.53 點，收在 15602.99 點，高低震盪約 210 點，回測季線支撐。三大法人合計賣超 50.52 億元，其中外資已連續 5 個交易日賣超。

台股周線翻黑，本周累計大跌 326 點。觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 10.68 億元，為連 5 賣；投信小幅買超 0.73 億元，終止連 3 賣；自營商與外資同調，賣超 40.54 億元。三大法人合計賣超 50.52 億元。

台積電 (2330-TW) 法說會下修今年營收展望，仍會優於產業平均，獲多數外資按讚，今天股價一度漲至 520 元，但尾盤出現調節賣壓，終場小跌收在 511 元；國巨 (2327-TW) 預估第二季營收較首季持平或微幅成長，但產業復甦緩慢，今天賣壓沉重，股價重挫逾 4%，失守 500 元大關；瑞昱 (2379-TW)、矽力 * -KY(6415-TW) 收盤也大跌超過 4%。

碳權交易所最快今年中設立，相關概念股持續走強，華紙 (1905-TW) 噴出第二根漲停，達 21 元，股價攀近 1 年新高；農林 (2913-TW) 因擁有龐大林木資產，也成為買盤焦點，盤中一度亮燈漲停，但尾盤壓回，漲幅收斂至 1%；台泥 (1101-TW) 近年積極布局綠能事業，搭上碳權題材順風車，今天股價逆勢大漲近 3%，收 38.3 元。

高價股幾乎全面跳水，除了大立光 (3008-TW) 逆勢漲近 2% 外，世芯 - KY(3661-TW) 股價重挫近 9%，力旺 (3529-TW) 大跌近 5%，摔出 2000 元俱樂部，祥碩 (5269-TW)、緯穎 (6669-TW)、創意 (3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 等千金股也有 2-4% 的跌幅；生技股王保瑞 (6472-TW) 今天落入跌停，收 711 元。

航運股面臨回檔壓力，貨櫃三雄全面走低，萬海 (2615-TW) 大跌約 4%，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 下挫逾 2%。金融股盤中遇亂流，但尾盤湧入買盤力挺，包括開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW) 等多檔均收紅，國泰金 (2882-TW) 則震盪收黑。