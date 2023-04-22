鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至3.63元，預估目標價為53.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.63元，其中最高估值4元，最低估值3.5元，預估目標價為53.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4
|4.35
|最低值
|3.5
|4.35
|平均值
|3.69
|4.35
|中位數
|3.63
|4.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|23,085,000
|25,870,000
|最低值
|22,874,000
|25,870,000
|平均值
|22,957,000
|25,870,000
|中位數
|22,934,500
|25,870,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。