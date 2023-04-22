WSJ：Fed考慮修補導致SVB破產的監管漏洞

《華爾街日報》（WSJ）周五（21 日）報導，聯準會（Fed）正考慮填補相關漏洞，將銀行的可供出售金融資產未實現損益同樣計入資本水準。此前的漏洞讓一些中型銀行掩蓋其持有證券的損失情況，而這是導致矽谷銀行（SVB）倒閉的因素之一。

報導指出，Fed 金融監管副主席巴爾（Michael Barr）的帶領下，Fed 正考慮中止一項豁免，該豁免允許一些銀行為監管目的而提高其報告的資本額。資本是銀行為吸收潛在損失而必須持有的緩衝資金。

此外，監管機構正考慮將更嚴格的限制措施擴大到資產規模在 1,000 億至 7,000 億美元之間的約 30 家公司。相關提案最快可能在今年夏天出爐，並且可能會在幾年內逐步實施修改。

SVB 和 Signature Bank 在 3 月接連倒閉造成金融系統動盪後，監管機構就正在權衡相關措施的推出，還有報導指出，美國政府開始著手強化管理中型銀行監管。預料這些提議將要求 Fed 和其他機構制定新規則，包括針對資產規模在 1,000 億至 2,500 億美元之間的銀行。

巴爾暗示，潛在調整涉及銀行在監管資本措施中，如何反應可供出售證券（AFS）的未實現收益和損失。銀行可以選擇出售此類證券或將其持有至到期日。在 SVB 倒閉之前，其資本水準並未反映某些證券的未實現虧損，而潛在的調整措施將修補這一漏洞，這意味著銀行的未實現虧損將削弱其資本水準。

不過，即使有這個調整措施，如果一些中小型銀行長期面臨存款壓力，它們在未來幾個月內仍可能面臨風險。位於舊金山的第一共和銀行 (FRC-US) 擁有大量存款保險之外的存款，儘管該銀行努力改善其健康狀況，但一直受到投資人的密切關注。

與此同時，如果銀行不得不被迫擁有更多的流動性，再疊加其持有至到期的證券可能受到限制，銀行可能會減少購買長期公債和抵押貸款支持證券 MBS。這最終將推高政府借貸成本和抵押貸款利率。

分析認為，在銀行面臨巨額未實現虧損的同時，Fed 仍在大舉升息，使其虧損不斷累積，未來的規則變化對銀行資本的衝擊將比在低利率環境下更大。