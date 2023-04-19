〈財報〉高利率提升利息收入 美國合眾銀行上季獲利超過預期

美國合眾銀行 (U.S. Bancorp) (USB-US) 周三 (19 日) 公布的第 1 季獲利超過預期，因 Fed 的快速升息幫助該行靠貸款利息賺取更多收益。

這緩解了該行將其備抵準備金從去年的 1.12 億美元增加到 4.27 億美元的衝擊，以為不確定的經濟可能會讓客戶停止支付貸款預做準備。

Fed 為抑制通貨膨脹而提高利率，引發了人們對經濟放緩的擔憂，但貸款人已靠由此產生的淨利息收入 (NII) 的增加受益。NII 是貸款賺取的利息與支付的存款利息之間的差額。

截至 3 月 31 日當季，這家總部位於明尼亞波利斯的銀行 NII 增至 46.3 億美元，而一年前為 31.7 億美元。

該公司股價今年來下跌約 20%，在周三盤前交易上漲近 2% 至 35.73 美元。

根據 Refinitiv IBES 的數據，在調整後的基礎上，合眾銀行每股獲利 1.16 美元，超過分析師平均預期的每股 1.12 美元。

美國金融市場和投資人密切關注本季中型銀行的表現。之前兩家地區銀行因銀行擠兌而倒閉，這是銀行業自 2008 年金融危機以來最大的崩潰。

合眾銀行平均總存款環比增加 5.9% 至 5103.2 億美元，因為銀行業危機促使不安的儲戶將資金從小銀行轉移到安全的大銀行。

適用於普通股股東的淨利增至 15.9 億美元，合每股 1.04 美分；而一年前為 14.7 億美元，合每股 99 美分。