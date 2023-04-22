谷歌AI機器人Bard可寫程式和除錯 力拚微軟

Google 周五（21 日）正式宣布其生成式人工智慧（AI）聊天機器人 Bard 可以用來參與軟體開發，新功能包括幫忙寫程式、排除錯誤（debug）、解釋程式片段，並為線上表格 Google Sheets 編寫函數，並將程式從一種語言翻譯成另一種語言等。

Google 研究（Google Research）的產品負責人表示，自從 3 月向公眾開放 Bard 以來，「協助程式設計」一直是用戶最熱門的要求之一。程式設計新功能可用於 20 多種程式設計語言，包括 C++、Go、Java、Javascript、Python 和 Typescript。還可以將 Python 程式直接匯出到 Google Colab 雲端工作平台。

Google 說，生成程式功能對第一次學習程式設計的人士，或者需要額外支援來了解一段程式可能輸出內容的人特別有用。 Bard 不僅可以排除錯誤程式或未按預期運行的程式，還可以根據提示語「更快或更高效幫忙優化現有程式」，有助於加速軟體發展、解決複雜問題和激發創新。

Google 特別提到：「Bard 仍處於早期實驗階段，有時可能會自信地呈現不準確、誤導或虛假的資訊。在寫程式方面，Bard 可能會提供無法產生預期輸出效果但可以運行的程式，或者提供不是最佳或不完整的程式。」

另外，該公司還說，建議用戶仔細檢查 Bard 的回覆、仔細測試和審查程式中的錯誤、漏洞與弱點。如果 Bard 從現有的開源專案中詳細引用來給出答案，它會給出原始程式的出處所在。

有分析指出，有鑑於 ChatGPT 和 Bing AI 等生成式 AI 領域競爭對手都已經支持寫程式功能，選擇參與競爭的 Google 推出類似功能不難預料。不過，3 月才推出的 Bard 流行程度還比不上去年推出的 ChatGPT，其他使用生成式 AI 程式設計的工具還有 GitHub 旗下的 Copilot 以及 OpenAI Codex。

值得注意的是，全球最大的線上軟體原始碼代管服務平台 GitHub 已於 2018 年被微軟收購，而 ChatGPT 背後的母公司 OpenAI 也由微軟大力投資支持。微軟目前儼然是 AI 爭霸賽的最大贏家。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價下跌 0.17%，每股暫報 105.13 美元；微軟 (MSFT-US) 盤中股價下跌 0.24%，每股暫報 285.41 美元。

