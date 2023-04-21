標普全球：美國4月綜合PMI升至11個月來新高

周五 (21 日) 發布的一項最新調查顯示，美國商業活動在 4 月加速上升至 11 個月來高點，這與越來越多跡象顯示經濟有淪入衰退危險的跡象不一致，因為利率上升抑制了需求。

標普全球表示，追踪製造業和服務業的美國綜合 PMI 產出指數 4 月升至 53.5，為去年 5 月以來最高水平；3 月終值為 52.3。

這是 PMI 連續第三個月保持在 50 以上，代表私營部門正在成長。調查數據是在 4 月 12 日至 20 日收集的。

但這項所謂的硬數據越來越描繪出一幅更暗淡的畫面。勞動市場正在降溫，零售額下降，製造業產出下滑，導致大多數經濟學家預測經濟衰退最快會在今年下半年出現。

銀行收緊貸款，可能會降低家庭和小企業獲得信貸的機會。多年來進行類似調查的供應管理協會 (ISM) 調查指出，3 月廣大服務業失去動力，製造業狀況顯著惡化。

標普全球在聲明中表示：「美國企業的商業預期在 4 月仍然樂觀，對未來一年前景的信心程度升至 2022 年 5 月以來次高。」

該調查衡量私營企業收到的新訂單，從 3 月的 50.8 飆升至 53.2，也是去年 5 月以來的最高讀數。服務業和製造業的成長意味著本月通膨壓力上升。該調查衡量企業為投入品支付的價格，從 3 月的 59.8 升至 61.2。

企業也增加了雇用人數，報告指出職位空缺更容易被填補。

服務業 PMI 初值從 3 月的 52.6 升至 53.7，為一年來的最高讀數。經濟學家之前預測服務業 PMI 將降至 51.5。

製造業 PMI 初值從 3 月的 49.2 升至 50.4，創 6 個月新高。經濟學家之前預測該指數為 49。新訂單增加，結束連續 6 個月的收縮。