利差不斷下降 銀行業危機可能波及價值10兆美元公司債市場

席捲歐美的銀行業危機餘波盪漾，並且開始衝擊價值 10 兆美元的公司債市場。

道明證券預計，銀行集體融資成本的上升，將抑制它們對更優質信貸產品的需求，並最終迫使風險溢價飆升。

道明證券的數據顯示，投資級債券與衡量融資成本的聯邦基金利率間的利差不斷下降，如今已經降至過去 27 年中僅出現過兩次的水平；上次出現是在 2007 年。

道明證券投資組合及 ESG 策略主管馬吉歐 (Cristian Maggio) 估計，利差目前僅有 23 個基點，是 1996 年以來第三小的數字。

由於過去一年利率不斷攀升，這些優質債券價值大幅下跌。然而，由為這些部位融資的成本上升，剛剛經歷銀行業大地震的銀行業可能會縮減對優質債券的投資，並最終迫使利差回升。

道明銀行估計，雖然銀行業僅持有未償公司債的 7% ，但仍有能力推動信貸風險溢價調整。

馬吉歐表示：「我們預測美國將在今年最後一季出現衰退，加上矽谷銀行和瑞信最近陷入困境，美國投資級公司債市場出現調整的風險加劇。」而且未來貸款環境收緊可能會成為這次調整的催化劑。

銀行並非公司債市場最大投資者，但在促進交易和為其他投資人提供流動性方面發揮著重要作用。要做到這一點，銀行必須分配寶貴的監管資本和資產負債表。但在 3 月銀行業崩潰和存款大規模外逃之後，銀行的資產負債表遭到重創，讓這項投資的成本變得更高。

馬吉歐表示：「在這種背景下，銀行很重要，因為它們對利率的敏感度可能會迫使美國投資級公司債殖利率出現調整。雖然資金缺乏的投資人仍能應對美債殖利率的溫和上升，但對流動性的需求需要足夠大的利潤率，以抵消其內部融資成本。」