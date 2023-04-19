鉅亨美股雷達：Netflix Q1表現喜憂參半 特斯拉將公布財報

美股重要看點：

市場持續關注財報及各項經濟數據。Fed 將公布褐皮書。摩根士丹利 (MS-US)、特斯拉 (TSLA-US)、IBM(IBM-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.62%。美股期貨週三 (18 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.26%，標普 500 期貨跌 0.45%，那斯達克 100 期貨跌 0.69%。

Fed 官員近期暗示利率可能會繼續上升。亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周二 (18 日) 表示，預計在 5 月 2-3 日 Fed 下次會議將進一步升息 25 個基點。

Fed 在過去一年中 9 度上調基準利率，累計上調 4.75 個百分點，創下 1980 年代初以來最快緊縮步伐。

在通貨膨脹持續、利率上升和經濟衰退等的擔憂下，美國人對經濟抱持的負面情緒加劇，同時對股市投資的信心也下墜。CNBC 針對美國 1,000 人的調查顯示，有高達 69% 的受訪者對現在和未來的經濟持負面看法，創下 17 年來的新高。同時，僅有 24% 的人表示現在是投資股票的好時機，創下 17 年來的新低。

調查中也顯示，大多是美國人認為自己薪資增長落後於通貨膨脹，只有 5% 的人表示家庭收入增長速度快於通膨，26% 的人表示保持同步，而 67% 的人表示他們落後。

不過，美銀執行長 Brian Moynihan 週二 (18 日) 表示，預期美國經濟僅會落入溫和衰退，因為消費者狀情況依然良好。

Moynihan 表示，有鑑於政府支付給民眾的刺激補助措施以及消費者剩餘的資產，都表明經濟衰退相對溫和。事實上，並沒有看到消費者活動正以將導致經濟衰退的速度放緩，但的確有看到商業活動更加謹慎。

Moynihan 也提及，低失業率和薪資通膨放緩，應該有助於經濟陷入深度衰退。目前失業率仍為 3.5% ，同時薪資增長正在放緩，通膨有下降跡象，因此美國應會落入溫和衰退。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布，第一季業務喜憂摻半，並表示其廣泛打擊帳密共享的舉措將延後實施，且第二季財測低於分析師預期。

Netflix 原本希望第一季末啟動廣泛打擊帳密共享，但周二宣布將於第二季才行動，意味著一些預期中的會員增長和營收收益將會在第三季才發生，而非第二季。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒《Vox》引述知情人士報導，繼去年 11 月裁員 1.1 萬人後，Meta(META-US) 預料於周三 (19 日) 宣布另一輪大規模裁員行動，影響人數估達 4000 人左右。

Meta 內部主管預估將在周三向全公司發布有關裁員的電子郵件，隨後通知那些受影響的員工。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在即將公布上季財報前夕，特斯拉美國官網宣布，調降 Model Y 長續航版、Model Y 高性能版及 Model 3 後輪驅動版的售價，在特斯拉持續降價的情況下，投資人格外關注該車廠的毛利率。

特斯拉美國官網週二表示，Model Y 長續航版售價降 5.6% 至 49,990 美元，Model Y 高性能版售價下調 5.2% 至 53,990 美元，Model 3 後輪驅動版售價則降至 39,990 美元，降幅也達到 4.7%。這是本月來特斯拉第二度調低在美售價。