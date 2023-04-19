〈財報〉聯合航空Q1虧損縮小 且Q2可望實現獲利 盤後漲逾1%

美國聯合航空 (UAL-US) 周二 (18 日) 公布第一季虧損，但較預期輕微，且預期第二季迎接夏日旅遊旺季時將實現獲利，激勵盤後股價上漲。

Q2 關鍵財測數據

調整後每股獲利 (EPS)：3.5 至 4 美元

總營收：年增 14-16%

載運能力：年增 18.5%

Q1 (3/31 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

調整後每股虧損：63 美分 vs. 73 美分

總營收：年增 51% 至 114.3 億美元 vs. 114.2 億美元

每可用座位每英哩營收：年增 22%

單位成本：年增 4% (但扣除燃料費後，年減 0.1%)

聯合航空第一季淨損 1.94 億美元或每股虧損 59 美分，去年同期為淨損 14 億美元或每股虧損 4.24 美元。調整後的每股虧損小於華爾街預期，且落在先前預估的每股虧損範圍 60 美分至 1 美元區間的偏佳位置。

聯合航空為飛機燃料支付的價格為每加侖 3.33 美元，高於去年同期每加侖 2.88 美元的飛機燃料費。

聯合航空和其他航空公司計劃在未來幾個月內減少紐約地區的航班，以應對空中交通管制員短缺的情況，但航空公司也計劃盡可能改用較大型的飛機。

聯合航空周二上漲 1.56%，盤後續揚 1.3%，報每股 43.60 美元。