Q1財報在即 美投行喊加碼這4檔網路股：Meta首選

在這幾家網路公司公布財報之前，美投行 Piper Sandler 看漲其股價，認為這些公司長期前景穩健。

分析師 Thomas Champion 周四 (13 日) 向客戶推薦 4 檔網路股選擇： Meta (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Pinterest (PINS-US)，其評級均為「加碼」。

該分析師將 Meta 股票目標價格自 215 美元上調至 250 美元，並重申亞馬遜股價 123 美元的目標價、Alphabet 117 美元的目標價，以及 Pinterest 32 美元的目標價。

「在邁向第一季財報，考量其成本削減措施和定價力的改善，Meta 仍是我們首選。」臉書母公司 Meta 將於 4 月 26 日美股盤後公布財報。

Meta 周四收漲 2.97% 至每股 220.35 美元；亞馬遜上漲 4.67%，收每股 102.40 美元；Alphabet 上漲 2.67% 至 107.43 美元；Pinterest 上漲 2.6%，收每股 28.46 美元。

針對 Meta，Champion 引用 Piper 近期對青少年的調查，該調查顯示，Meta 社交媒體 app 的青少年用戶參與度一直保持強勁，且 Meta 進行裁員和削減開支的舉措，應可提高未來的獲利能力。

針對亞馬遜，Champion 表示，其雲端運算單位 AWS 的市占率仍達 50%，即使面臨更困難的消費環境也能蓬勃發展。最終，他認為在亞馬遜緩解其當前的電子商務產能過剩問題後，股價表現將優於大盤。

Alphabet 近期與微軟 (MSFT-US) 因 AI 聊天機器人搜索行銷大戰產生一些公關問題，但該分析師認為 Alphabet 將可克服，雖然 AI 可能短時內瓜分一些搜索市占，但更可能是最終 AI 擴大了搜尋產業的整體潛在市場 (TAM)。Alphabet 將於 4 月 25 日發布財報。

針對 Pinterest ，他樂觀認為該公司用戶群正在擴大，且增加廣告供應方面也有所進展。