策略師：儘管經濟衰退股市仍將上漲 創1945年以來首見

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Lori Calvasina 表示，股市可能將會忽略經濟衰退的訊號，並維持上漲趨勢。從歷史數據來看，經濟陷入衰退而美股大盤卻並未下跌的情況，僅曾經出現在 1945 年。

Calvasina 週一 (17 日) 表示，如果追溯到 1945 年，二戰後時期經濟陷入衰退，但股市卻安然走過。那也是歷史上至今唯一一次股市忽略衰退的訊號。

Calvasina 指出，隨著疫情後時期美國經濟轉型，時間將會證明股市是否能夠不受近期可能出現的衰退所衝擊。

據 Calvasina 的研究顯示，自 1937 年來，美國經濟總共發生過 13 次經濟衰退，而股市通常是在衰退結束前 4-5 個月觸底。

Calvasina 的標準普爾 500 指數年底目標價設在 4,100 點。她上週將標準普爾 500 指數每股盈餘預估從 199 美元調整為 200 美元。標準普爾指數今天收於 4,135.32 點，今年迄今上漲超過 8%。

儘管近月來銀行業陷入動盪，且人們擔心今年有可能陷入經濟衰退，投資人仍確信通膨將持續放緩，並押住聯準會 (Fed) 轉向鴿派立場，這有助於讓標普 500 指數維持上升趨勢。

先前的 CPI 數據支持通膨正在降溫的論述，然而，一些投資人認為市場早已反映通膨放緩這件事，後續股市能不能進一步上漲，可能取決於即將到來的財報季是否超出預期，尤其是銀行業的表現。