盤中速報 - SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)股價急跌至0.6800元，跌幅達6.27%

SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)截至台北時間17日21:44股價下跌0.0455美元，報0.6800美元，跌幅6.27%，成交量109,922（股），盤中最高價0.7200美元、最低價0.6500美元。
美股指數盤中表現
SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+76.69%
- 近 1 月：+42.25%
- 近 3 月：-2.47%
- 近 6 月：-8.75%
- 今年以來：+23.01%
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