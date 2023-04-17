盤中速報 - SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)股價急跌至0.6800元，跌幅達6.27%

SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)截至台北時間17日21:44股價下跌0.0455美元，報0.6800美元，跌幅6.27%，成交量109,922（股），盤中最高價0.7200美元、最低價0.6500美元。

美股指數盤中表現

SAB Biotherapeutics Inc(SABS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+76.69%
  • 近 1 月：+42.25%
  • 近 3 月：-2.47%
  • 近 6 月：-8.75%
  • 今年以來：+23.01%

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