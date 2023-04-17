〈美股早盤〉投資人靜待銀行股財報、Fed官員談話 主要指數平盤波動

美股主要指數周一（17 日）平盤波動，因為投資人等待更多銀行股財報出爐，同時也留意本周一連串聯準會（Fed）官員的談話，這些官員的談話可能會影響市場對 Fed 何時暫停收緊貨幣政策的預期。

截稿前，道瓊工業指數上漲 12 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌 0.03%，標普 500 指數漲 0.02%，費城半導體指數跌近 0.6%。

在利率和企業獲利不確定的影響下，美股開盤前主要指數期貨走勢漲跌互現，標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨皆跌近 0.1%、道瓊指數期貨漲近 0.1%。

美股上周五下跌，因美國聯準會（Fed）理事華勒支持升息對抗通膨的言論影響。他的觀點導致投資人加大對今年 6 月再次升息的押注，並降低對今年晚些時候降息的預期。

美國公債殖利率小幅走高，對利率敏感的兩年期公債殖利率升至 4.17% 左右，過去一周漲約 16 個基點。

不過，近期數據顯示通膨和就業市場穩步走軟，摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 上周公布的首季業績也超過預期。本周晚些時候，美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US)、Netflix(NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US) 將公布最新財報。

外匯市場方面，美元指數走穩，主因是受到市場定價央行進一步升息的支撐。該指數甫經歷近 3 年來持續時間最長的一周下跌，避險基金正押注這種情況即將逆轉。

投資人正在等待 Fed 經濟褐皮書公布，以及一連串 Fed 官員的陸續發言，以觀察未來利率政策動態。

其他市場方面，受到 Fed 可能會進一步收緊貨幣政策的壓力，歐洲 Stoxx 600 指數回吐稍早的漲幅。

大宗商品方面，原油價格在連續四周上漲後下跌，有跡象顯示全球市場趨緊；比特幣在關鍵的 3 萬美元大關上下波動。

截至台北時間周一（17 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 3.65%，至每股 104.90 美元

新必應等人工智慧（AI）競爭者正成為 25 年來 Alphabet 旗下 Google 搜索服務業務的最大威脅，三星電子搞續將設備默認搜尋引擎改為必應。作為回應，Google 據傳正在打造一款由 AI 技術驅動的全新搜尋引擎「Magi」，短期該計畫將主要關注現有搜尋引擎新增各類功能。

Prometheus Biosciences(RXDX-US) 早盤暴漲 69.25%，至每股 192.96 美元

默沙東（默克, Merck）(MERK-US) 周日宣布，同意以每股 200 美元現金收購專注免疫學的臨床階段生物技術公司 Prometheus Biosciences，這意味著總股權價值接近 108 億美元，該筆交易預估於今年第三季完成。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤下跌 4.24%，至每股 637.93 美元

艾司摩爾（ASML）早盤下跌 4.38%，每股暫報 637.01 美元。根據設備廠商透露，ASML 近期由於客戶大砍資本支出、縮減訂單，最重要的是最大客戶台積電 (2330-TW) 也大砍逾 4 成光刻機（EUV）設備訂單以延後拉貨時間，2024 全年業績將明顯承壓。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 NAHB 房產市場指數預期 44，前值 44

華爾街分析：

瑞士資產管理公司 UBP 外匯策略主管 Peter Kinsella 表示，在上周數據公布後，升息的緊迫性有所降低，再加上銀行業的緊張局勢明顯緩解。如果 Fed 在 5 月升息，這可能是最後一次。

儘管如此，Kinsella 預測美股將面臨逆風，並指出企業盈利前景「不明確」。他補充說，標普 500 指數目前水準昂貴，因此必須反思未來是否真有很大實質上漲空間。