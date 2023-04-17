三星傳預設搜尋棄Google 改用Bing 谷歌加速開發新搜尋引擎

《紐約時報》週日 (16 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 的 Bing 可能會取代谷歌 (GOOGL-US) 的 Google ，成為三星裝置預設搜索引擎，而谷歌也正加速開發新一代人工智慧 (AI) 搜尋引擎。

據悉，南韓三星電子正在考慮更改旗下裝置設備預設搜尋，恐對 Google 約 30 億美元的年營收造成威脅。近幾個月來，隨著 OpenAI 技術 ChatGPT 加入，Bing 對 Google 搜尋主導地位的威脅加劇。

根據 IDC 的數據顯示，三星在 2022 年出貨了 2.61 億支智慧機，這些智慧機全都將 Google 設為預設搜尋引擎。三星與微軟、谷歌都維持長期合作夥伴關係，旗下設備都會先預裝來自這兩家公司的應用程式和服務，例如 OneDrive 和 Google Map。

據報導，是否變更預設搜尋引擎的談判仍在進行中，三星仍可能決定保留 Google 搜尋。

三星考慮變更搜尋引擎的消息也讓谷歌產生危機感，有報導指出，谷歌正在同時開展數個專案，來更新搜索服務，以避免失去市占率，其中包括為既有服務增添 AI 功能名為「Magi」的專案，參與人數超過 160 多人。

谷歌期望能夠創造能夠預測用戶想法的搜尋服務，並提供更個人化的體驗。目前，Magi 專案仍處在初期開發階段，尚未公佈明確時間表。

谷歌發言人 Lara Levin 在一份聲明中表示，谷歌「很高興將為搜索服務帶來新的 AI 功能，並將很快分享更多細節」。