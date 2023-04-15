油價、石油股連日大漲 美投行：派對將結束 現在不宜入場

石油和石油股因應一些新發展已經大漲，現在起恐怕難再看到大幅收益。

由於供需均出現利多，WTI 原油價格自 3 月初低點漲逾 20%，達到每桶約 82 美元的水準。

投資人對銀行體系健康狀況的擔憂減輕，轉而提振對經濟的信心，美國聯準會 (Fed) 為對抗通膨而頻頻升息，此舉措似乎也快結束，清掃了汽油和其他燃料消費之路的障礙。

供應方面，OPEC 本月初宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

油價上漲令 SPDR 能源精選板塊 ETF (XLE-US) 上漲 14%，至 87 美元左右。

石油股漲勢通常較石油本身價格快速，因為生產商許多成本固定，讓原油價格上漲就能直接化為獲利，但這次卻非如此，因為在此回原油大漲之前，石油股已因俄羅斯 2022 年初入侵烏克蘭而上漲。

該石油 ETF 約莫是 2020 年 10 月低點的 3 倍，而石油迄今價格僅是當時價格的 2 倍，因此近期石油股漲勢比石油本身價格還慢。

如今，石油和石油股的漲勢接近耗盡，這並非意味自此無法上漲，而是漲勢明顯受限，且有很大的下跌風險。

WTI 原油價格走勢的關鍵點在每桶 90 美元偏低的範圍，在 10 月原油價格短暫反彈後，油價在該地區失去動力，現在的變化是否足以讓買家湧入該水準，這還有待觀察。

油價自去年 6 月初達到約 120 美元的高點後一路下滑，若要打破這樣的跌勢，必須看看油價能否突破 90 美元低位。

宏觀風險顧問公司首席技術策略師 John Kolovos 指出，雖然油價已經上漲，但必須要升至 80 美元以上的高位才能讓投資者和終端用戶可能持續購買。然而，Evercore 策略師指出，油價一直難以突破該水準。

石油股看起來也不會上漲太多。

石油 ETF 在 2022 年底觸及新冠疫情後的峰值，達到每股 90 美元低位，隨後開起暴跌。這並非巧合：在經歷了 2008-2009 年金融危機後，該 ETF 迎來長達一年的上漲，接著在 2014 年夏季在約莫 100 美元觸頂。

石油是高度週期性的。油價會隨著整個經濟的需求水準上漲和下跌，現在可能到了下行週期了。Fed 積極的升息已開始挫傷經濟，雖然降低了通膨，但也可能伴隨更多痛苦，因為升息通常會滯後衝擊經濟。

總之，現在恐怕不是買入石油股或原油期貨的好時機。