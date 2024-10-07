9月轉盈了！新光金前9月賺197億元 EPS 1.24元

金控業陸續揭曉 9 月自結獲利，新光金 ( 2888-TW ) 今 (7) 日晚間公告，單月稅後純益 9.59 億元，較前一月轉盈、年增 214%，累計前 9 月稅後純益 197.72 億元 ，較去年同期轉盈，每股稅後純益 (EPS) 為 1.24 元。

主要子公司新光人壽方面，儘管 新台幣 兌美元匯率持續走升，但新壽 9 月獲利持穩，稅後純益 2.58 億元，前 9 月累計稅後純益 115.73 億元，較去年同期大虧 79 億元顯著改善。

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台新金 (2887-TW) 與新光金將在各自的臨時股東會中討論合意併購案，合併後的台新新光金控資產規模達到新台幣 8.3 兆元，市值有望達到 4450 億元，一躍成為台灣第四大金控公司。