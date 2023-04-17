盤中速報 - Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)股價大漲至1.2419元，漲幅達12.9%

Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)截至台北時間17日21:43股價上漲0.1419美元，報1.2419美元，漲幅12.9%，成交量40,289（股），盤中最高價1.2500美元、最低價1.1300美元。
美股指數盤中表現
Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.41%
- 近 1 月：-45%
- 近 3 月：+209.77%
- 近 6 月：+182.05%
- 今年以來：+313.84%
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Marker Therapeutics Inc(MRKR-US)歷史漲跌幅
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