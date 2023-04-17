盤中速報 - Candel Therapeutics Inc(CADL-US)股價大漲至1.4400元，漲幅達5.88%

Candel Therapeutics Inc(CADL-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.08美元，報1.4400美元，漲幅5.88%，成交量297,843（股），盤中最高價1.6100美元、最低價1.3900美元。

美股指數盤中表現

Candel Therapeutics Inc(CADL-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.16%
  • 近 1 月：-11.8%
  • 近 3 月：-31.73%
  • 近 6 月：-44.09%
  • 今年以來：-20.67%

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