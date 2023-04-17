莫德納及默克藥廠聯合黑色素瘤療法、降復發風險，富國銀行Q1季報！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 08 分)

■ 道瓊指數：上漲 28 點，漲幅 0.08% 至 34065。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 15.75，漲幅 0.12% 至 13197.00。

■ 標普 500 指數：上漲 6.50，漲幅 0.16% 至 4170.25。

【今日總經數據】美國 NAHB 房屋市場指數、4/16-4/18 G7 外長會議；今晚道富銀行 (STT)、嘉信理財(SCHW) 盤前發布財報。

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二、美股盤前關注重點

1. 莫德納及默克藥廠聯合黑色素瘤 mRNA 療法，大降復發或死亡風險 44%：莫德納 (MRNA.US) 及默克藥廠 (MRK.US) 在週日的醫療活動中，發布治療黑色素瘤 mRNA 療法的二期數據。發現，與單獨使用 Keytryda 治療皮膚癌、黑色素瘤的患者相比，新型的治療方法可將復發或死亡風險降低 44%。新型的治療方法包含癌症疫苗 mRNA-4157 (V940)和 Keytryd 癌症療法，莫德納及默克藥廠計畫今年開始三期試驗，之後再將研究擴展到其他癌症類型。

2. . 默克藥廠宣布以 10.8 B 美元價格收購 Prometheus：默克藥廠週末宣布以每股 200 美元價格收購 Prometheus Biosciences (RXDX.US)，Prometheus Biosciences 主要專注於免疫學的臨床階段生物技術，推進了潰瘍性結腸炎和克羅恩病以及其他自身免疫性疾病的後期研究，目前 Prometheus Biosciences 總股本將近 10.8B 美元，此收購案計畫將於今年第三季度完成。

3. 聯準會官員 Waller 表示貨幣政策仍需繼續收緊：美國聯準會理事 Christopher Waller 上週五表示，目前通膨仍然太高了，再加上認為金融市場沒有明顯收緊，勞動力市場依舊強勁，目前從 FedWatch 來看，市場認為 5 月應再升一碼至 5%~5.25% 的機率已上升到 80.8%。

4. 富國銀行 2023 財年 Q1 季報：受益於利率上升推動整體收益和收入，富國銀行 (WFC.US) 第一季度總收入達 20.7B 美元，高於市場預期的 20.1B 美元和去年同期的 17.7B；EPS 達 1.23 美元，也高於市場預期的 1.12 美元及去年同期的 0.91 美元。然由於風投與私募股權單位的業績下滑，和抵押貸款的收入下滑，導致非利息收入減少 13%，因而上週五富國銀行最終收盤下滑 0.05% 至 39.64。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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