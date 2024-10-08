AI熱潮帶動GPU出貨量強勁 美超微盤中股價漲逾15%

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-08 02:01

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美超微周一 (7 日) 表示，目前該公司每季的圖形處理器 (GPU) 系統出貨量超過 10 萬個並且推出一套新的液冷產品。消息傳出後推升這家人工智慧 (AI) 伺服器製造商的股價在數周低迷後價飆漲逾 15%。

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生成式 AI 技術的蓬勃發展推高對處理人工智慧使用的大量資料所需硬體的需求，讓美超微受惠，該公司生產的伺服器採用包括輝達 (NVDA-US) 在內的領先 AI 晶片。美超微通常是最早獲得行業領先供應商輝達高度搶手 AI 晶片的公司之一。

美超微在聲明中表示，該公司「最近為一些有史以來最大的 AI 工廠部署超過 10 萬個帶有液冷解決方案 (DLC) 的 GPU」。該公司因其液體冷卻技術而備受讚譽，該技術號稱比一些資料中心使用的空氣冷卻技術更節能。

周一的反彈讓美超微的投資人鬆了一口氣，此前該股受到了越來越多麻煩的打擊，其中包括興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 上個月披露了對美超微的空頭部位。

根據市場研究公司 Ortex 估計，美超微市值約 35.9 億美元，空頭占其流通股的比例略高於 20%。Ortex 稱，目前判斷這是否與賣空者試圖回購股票有關還為時過早，但以目前的價格來看，賣空者正在遭受短期虧損，可能會選擇平倉，可能會推高該股當日的漲幅。

美超微的股價在過去兩周內下跌 9% 以上，但今年以來仍上漲 66% 以上，這得益於華爾街繁榮的「Pick-and-Shovel」交易中 AI 相關股票的反彈。

該公司還推出一系列新的 DLC 產品，聲稱具有「最高的每機架 GPU 密度」，每機架多達 96 個輝達的 Blackwell B200 晶片。