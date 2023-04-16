本週操盤筆記：特斯拉Netflix財報、Fed褐皮書和多位官員談話、中國Q1 GDP

本周重點國際財經大事包含：特斯拉、Netflix、IBM、艾斯摩爾等重磅科技股財報，聯準會 (Fed) 褐皮書與美國房市數據，投資人還將專注多位 Fed 官員對於經濟前景的看法。除了主要經濟體採購經理人指數 (PMI) 以外，中國也將公布第一季國內生產毛額 (GDP) 在內等經濟數據。

本週操盤筆記 (0417-0421)

銀行股財報持續出爐 特斯拉、Netflix 為科技股財報季揭開序幕

繼摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US) 與富國銀行 (WFC-US) 上周公布業績優於預期後，投資人繼續關注本周登場的摩根士丹利、美銀、高盛等大型銀行財報。M&T Bank(MTB-US)、KeyCorp(KEY-US)、Truist Financial Corp(TFC-US) 以及 Republic First Bancorp(FRBK-US)等區域銀行財報也備受矚目。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)、Netflix(NFLX-US)、IBM(IBM-US) 等重磅科技股財報也是本周的一大關注焦點，台積電 (TSM-US)(2330-TW)、艾司摩爾 (ASML-US) 以及科林研發 (LRCX-US) 等晶片商也將公布最新業績。

其他同樣在本周公布財報的企業還有紐約梅隆銀行 (BK-US)、黑石集團 (BX-US)、嘉信 (SCHW-US)、旅行家集團 (TRV-US)、美國運通 (AXP-US)、AT&T(T-US)、聯合航空 (UAL-US)、嬌生 (JNJ-US) 以及寶潔 (PG-US) 等。

在摩根大通等銀行公布樂觀業績後，分析師對標普 500 指數成分股公司的獲利預期較一周前略微改善。Refinitiv 周五 (14 日) 公布數據顯示，分析師現在預估 Q1 企業總收益年減 4.8%，降幅稍微小於前一周給出的 5.2%。

Fed 褐皮書、多名聯準會官員發言

台灣時間周四 (20 日) 凌晨，聯準會將公布經濟褐皮書，指出各地區企業、經濟學家以及金融業者等專業人士對經濟現況的看法。

與此同時，多名聯準會官員將在本周發表談話，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、Fed 理事華勒 (Christopher Waller)、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 以及費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker)，這四名官員今年都有貨幣政策投票權，其他在本周發表談話的還有克里夫蘭、亞特蘭大以及里奇蒙聯準銀行總裁。

上周公布的 3 月會議紀要顯示，在評估銀行業危機產生的潛在影響後，官員們預期美國經濟將在今年稍晚陷入溫和衰退。

中國 Q1 GDP 等經濟數據

中國即將在周二 (18 日) 公布第一季 GDP 數據，隨著疫情解封，中國經濟有望迎來重大復甦，市場預估 Q1 GDP 年增率將從 2.9% 加速成長至 4%，包含城鎮固定資產、社會消費品零售總額以及規模以上工業增加值等數據，預料都將有所改善。

此外，中國最新一期 LPR(貸款市場報價利率) 預計將在周四 (20 日) 公布，市場預期將繼續維持不變。

主要經濟體 PMI

包含美國在內大型主要經濟體將公布製造業 / 服務業 PMI 等數據，德國、歐元區製造業 PMI 可望小幅上升，美國製造業 PMI 料將持平，但服務業 PMI 估小幅下滑。美國上周公布 3 月零售銷售連兩個月下滑，顯示在高通膨和貸款成本上升，消費支出正在降溫。