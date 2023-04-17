盤中速報 - Rackspace Technology Inc(RXT-US)股價大漲至1.9000元，漲幅達6.15%

Rackspace Technology Inc(RXT-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.11美元，報1.9000美元，漲幅6.15%，成交量86,698（股），盤中最高價1.9000美元、最低價1.7800美元。
美股指數盤中表現
Rackspace Technology Inc(RXT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.13%
- 近 1 月：-15.57%
- 近 3 月：-36.52%
- 近 6 月：-52.89%
- 今年以來：-39.32%
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Rackspace Technology Inc(RXT-US)歷史漲跌幅
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20%
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