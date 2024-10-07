陸股ETF驚見妖股？溢價高達221% 投信示警買貴風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 18:55

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中國人行下猛藥救市，但陸股適逢十一長假休市，資金轉進國內連結陸港股的相關 ETF，近來漲勢猛烈，其中永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 繼上周五 (4 日) 飆漲 45% 後，今 (7) 日再度暴漲 116.32%，創台股新紀錄，並被網友封為「妖股」，比興櫃股還扯，明 (8) 日陸股恢復交易也引發擔憂，若溢價大幅收斂恐遭割韭菜，永豐投信已在官網發出警示公告。

00887 上周累計大漲 68.7%，今天市價直接翻倍漲，收盤漲幅高達 116.32%，收在 38.83 元，成交量超過 8.5 萬張。根據永豐投信官網公告，00887 淨值僅 12.07 元，溢價幅度高達 221.71%。

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永豐投信表示，永豐中國科技 50 大因中國大陸推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。須審慎評估中國推行新政策的相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

永豐投信指出，有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。