消費電子銷售疲弱 百思買在美裁員數百人 力求推進電商業務

《華爾街日報》周五 (14 日) 報導，因應網購越來越蓬勃發展，且消費電子銷售走疲，百思買 (BBY-US) 正在全美裁員，以期削減成本並加強導入電商業務。

根據報導，此回裁員將影響美國門市數百個工作崗位，但被裁員者可重新申請公司內部職缺或獲得遣散費。

該報導補充，一些專門銷售電腦和智慧手機等複雜產品的門市銷售人員本周接到遭裁員的消息。

雖然裁員，但百思買稱仍計劃增加數千名面向客戶的員工，並投資於增長領域，例如其 Totaltech 會員計畫和健康業務。

截至 2023 年 1 月，百思買在美國和加拿大擁有 9 萬多名員工，已較 2020 年初約 12.5 萬名雇員的水準下降，其中全職員工約佔 58%，兼職員工佔 32%，季節性員工佔 10%。

電商業務對百思買越來越重要。

百思買執行長 Corie Barry 在發布第四季財報的電話會議上表示，1 月底止的全財年美國銷售約有 1/3 來自網購，而該占比在 2020 年 1 月底止的全財年僅 19%。另外，電話銷售 (包含語音或線上對話) 所得的銷售額也有所增長。

儘管如此，百思買在美國約 900 家門市仍是公司的重中之重，因為根據 Barry 說法，公司 40% 的線上銷售額選擇到店取貨。