〈財報〉受惠Fed接連升息 富國銀行Q1淨利息收入年增近5成

美國富國銀行周五（14 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，受惠聯準會（Fed）接連升息，該行上季淨利息收入（Net Interest Income, NII）年增近 5 成，超越華爾街分析師預期，利多消息激勵該行盤前股價走高。

截稿前，富國銀行 (WFC-US) 盤前股價上漲 4.01%，每股暫報 41.25 美元。

財報顯示，富國銀行第一季（截至 3/31）的淨利息收入年增 45% 至 133.4 億美元，高於華爾街分析師預估的年增 42%；經調整後每股獲利報 1.23 美元，也高於分析師平均預期的 1.13 美元；營收年增 17% 至 207.3 億美元。

另外，富國銀行上季撥備 12.1 億美元彌補潛在的貸款損失，高於去年同期的 7.78 億美元，略高於分析師預期的 12 億美元，但由於淨利息收入亮眼，因此抵銷不良貸款準備金激增的影響，進而讓獲利表現超預期。

富國銀行表示，上季撥備的信貸損失準備金較去年同期增加 6.43 億美元，反映商業房地產貸款（主要是辦公室貸款）的增加，以及信用卡和汽車貸款增加。

市場分析人士警告，隨著遠程辦公的普及，主要城市的辦公室已經空置，商業房地產（CRE）市場將進一步疲軟。而富國銀行表示，上季 CRE 的貸款金額為 1,547 億美元，占總貸款額的 16%，其中辦公室但款為 357 一美元。

其他方面，富國銀行今年第一季存款下降 2% 至 1.36 兆美元，略低於去年第四季的 1.38 兆美元；商業銀行部門平均貸款年增 15%、商業貸款年增約 7%；非利息支出從去年同期的 138.5 億美元降至 136.8 億美元，主因是經營虧損減少。

美國各大銀行今年 3 月向第一共和銀行 (FRC-US) 注入總計 300 億美元的存款，其中富國銀行貢獻 50 億美元，替陷入困境的第一共和銀行提供一條救命繩索。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 周五在聲明表示，很高興能在影響銀行業近期的事件中替美國金融體系提供強而有力的支持，並表示地去和社區銀行是美國金融體系重要的組成部分。另外 Scharf 還說，希望到 2030 年前，能在未來幾年內削減 100 億美元的成本。