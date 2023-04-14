中國央行總裁易綱稱國內經濟回升 會見Fed主席鮑爾

中國人民銀行（央行）總裁易綱表示，中國經濟正在回升，預估今年國內生產毛額（GDP）將擴張 5% 左右，易綱也在美國華府會見聯準會（Fed）主席鮑爾，雙方就中美經濟金融形勢交換意見。

中國央行周五（14 日）表示，易綱周二在美國華府出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季例會期間會見鮑爾，雙方就中美經濟金融形勢交換意見。

中國央行周五並說，二十國集團（G20）在 IMF 舉行春季會議期間，於華府召開今年第二次 G20 財金首長會議，主要討論促進全球經濟復甦、完善國際金融架構、發展可持續金融、提升金融部門韌性、促進普惠金融以及國際稅收等領域的工作進展。易綱與副總裁宣昌能出席會議。

易綱在發言中表示，中國經濟正在回升，通膨保持在低點，房地產市場出現積極變化，預估今年 GDP 將擴張 5% 左右。易綱強調，各方應採取切實行動，確保第 16 次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一道落實債務處置共同框架。

會議成員普遍認為，受高通膨、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動盪帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。

會議成員支持加強全球金融安全網，重申將推進 IMF 第 16 次份額總檢查如期完成。各方呼籲更多國家參與特別提款權轉借，支持落實好債務處置共同框架，幫助脆弱經濟體經濟復甦。