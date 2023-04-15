〈熱門股〉漢翔點燃民用、軍用雙引擎 股價衝新天價

隨著航空市場快速復甦，漢翔 (2634-TW) 民用業務營運動能升溫，近日更接獲 GE 的 10 年長單，推進訂單能見度，另一方面，今明年是高教機認列營收最多的年度，全年營收和獲利展望看佳，激勵本周股價大漲 27.8%，最高來到 56.6 元，創掛牌來新天價。

隨著民用業務動能轉強，漢翔近期又與 GE 公司簽訂發動機製造 10 年長約，主要標的為 LEAP 系列發動機核心組合件，使用於 A320Neo 和 B737 MAX 等機型，金額逾 350 億元。

此外，漢翔今年起將進入高教機大量交機期，推升 3 月合併營收 40.64 億元，月增 27.32%、年增 71.11%，創單月新高紀錄。

值得留意的是，美國 25 家國防承包商將於 5 月初組團訪台，軍工相關供應鏈持續受市場關注。

法人看好，漢翔在 2021-2022 年開始交高教機分別 2 架、8 架，預計 2023-2026 年陸續交 17、18、18 和 3 架，亦即今年起進入交機高峰，挹注新營收動能。

隨著波音和空巴持續提高單走道機種產量，節能減排也加速航空公司汰舊換新機隊速度，有利航太產業景氣加快復甦，漢翔民用業務中長期營運動能無虞。