雷虎策略結盟邑錡 合攻無人機航拍版圖

國內無人機大廠雷虎科技 (8033-TW) 今 (2) 日與我國縮時相機大廠邑錡(Brinno)(7402-TW) 簽署無人機載具航拍縮時相機系統合作備忘錄，雷虎強調，雙方並持續響應政府六大核心戰略產業，融合國防和戰略產業供應鏈，完成國防自主化。

雷虎此次與邑錡簽訂合作備忘錄後，將共同開發無人機雙光相機 (Dual EO-IR Camera)，包括光學鏡頭 (Optical Lens) 模組、紅外線熱影像感測鏡頭 (InfraRed Sensor Lens) 模組，以及雲台系統 (Gimbal System)，雙方預計合作研製輕量化高規格的雙感光航拍無人機，藉此使我國無人機產業具備 100% MIT AR 辨識功能的雙光鏡頭零組 (部) 件。

雷虎強調，軍工級雙光相機和雲台系統將可提供我國民用航拍和地形地貌識別、警巡檢查，以及軍用偵蒐辨識等強大功能，未來也將與邑錡共同行銷至全球巿場。

邑錡是我國縮時相機大廠，具備相機整機開發能力，曾與國際知名軍工熱顯像儀大廠合作開發警用生命探測儀，近年取得美國軍工星光 AR 智能眼鏡影像模組與海事星光相機生產經驗。

雷虎董事長陳冠如和邑錡董事長陳世哲均表態，樂見此合作案進行，雙方累積的研發經驗將共同貢獻於我國國機國造政策，並共同建立國防自主產業供應鏈。

在美軍軍規無人機雙感光航拍相機及雲台系統研發完成後，雷虎預計優先用於現有與中華電信合作的無人機空中基地台、行政院主導微型無人機，以及經濟部審議通過尖端大型長程 T-400 無人直升機所需。