國安基金退場、中對台貿易壁壘調查、大廠營收出爐 本周大事回顧

國安基金本周宣布退場，結束護盤任務，同時，地緣政治升溫，中國商務部宣布將對台灣起動貿易壁壘調查，本周台積電、聯電、面板大廠、電子代工廠，以及台塑四寶營收續出爐，以下為本周大事回顧：

國安基金今起退場 結束 275 天護盤任務

國安基金委員會 13 日舉行第 1 季例會，考量股市趨於穩定，國安基金第 1 季並未加碼護盤，同時拍板決議將自 14 日起退場，讓股市交易回歸市場機制，結束 275 天的護盤任務。

中國商務部宣布 對台灣啟動貿易壁壘調查

中國商務部 12 日宣布，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，包括 2,455 項產品，預定 10 月 12 日前結束調查。

台積電、聯發科、面板 / 電子代工廠 Q1 營收出爐



晶圓代工龍頭台積電 3 月營收 1454.08 億元，月減 10.9%，年減 15.4%，為近 17 個月低點；第一季營收 5086.33 億元，季減 18.7%，年增 3.6%，為歷年同期新高。

IC 設計大廠聯發科 3 月營收 429.58 億元，月增 41.73%，年減 27.41%，累計第一季營收 956.52 億元，季減 11.6%，年減 32.98%；受 4G 手機需求疲軟、5G 晶片平均價格下滑影響，聯發科第一季營收跌破千億元，下探 11 季低點，符合預期，隨著客戶近期開始回補庫存，本季營收可望走揚。

面板廠友達 3 月營收 191.85 億元，月增 19.5%、年減 31.6%；群創營收 175.95 億元，月增 13%、年減 26.8%；彩晶營收 11.29 億元，月增 47.3%、年減 35.1%。

電子代工廠方面，和碩 3 月營收重回千億元大關，且與英業達第一季營收均創同期次高；廣達、仁寶 3 月營收同步成長雙位數，其中廣達筆電出貨月增 48%、仁寶達 5 成。

台塑四寶 Q1 較去年 Q4 虧轉盈 僅台化小虧

台塑四寶公布業績，第一季集團營收 3856.58 億元，季減 5.2%、年減 15%，稅後純益 68.87 億元，較前季虧轉盈、年減 86.6%，其中台塑、南亞、台塑化第一季皆由虧轉盈，台化虧損也正在收斂。

大立光高階手機「賣不好」 4、5 月客戶拉貨動能遜於 3 月

大立光執行長林恩平指出，大立光客戶端的 4 月及 5 月拉貨動能都比 3 月還要差，主要因為包括高階的潛望式手機鏡頭、8P 鏡頭，客戶端雖然都有濃厚興趣，但相對在銷售面看法保守，即使納入設計但相對採購量也不大。

Q1 出口值年減近 2 成 金融海嘯以來最大跌幅 估 Q4 才能轉正

財政部公布 3 月進出口統計，3 月出口值 352 億美元、年減 19.1%，連續 7 個月負成長，統計前 3 月出口值 977.5 億美元，不僅是 2021 年第 1 季以來首次出現單季出口值不到 1000 億美元，而年減幅 19.2%，其跌幅度也是金融海嘯以來同期最大，預估要到第 4 季才有機會轉正。

鴻海擴大投資高雄定位南向基地 投資金額上看 250 億元

鴻海持續擴大投資高雄，預計將投資 250 億元，設立南區總部以及國際研訓中心，作為南向基地，也將是集團電池、電動巴士的生產重鎮，預計 2028 年橋頭科學園區的電巴廠可望年產千輛。

2 因素影響 3 月外匯存底 5602.79 億美元 連續 6 個月正成長

受惠於外匯存底投資運用收益增加、主要貨幣對美元匯率升值，我 3 月外匯存底金額為 5602.79 億美元，較 2 月增加 19.07 億美元，連續 6 個月成長，續創新高紀錄。