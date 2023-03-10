漢翔看國防商機龐大 拚爭取為無人機量產中心

漢翔 (2634-TW) 今 (10) 日於法說會中指出，今 (2023) 年全球航空產業持續復甦，將精進民用發動機生產技術拓展藍海市場，而對於龐大國防商機，除了爭取新購 F-16V 戰機相關業務、新式初教機建案等，也將爭取成為無人機量產中心。

漢翔指出，今年全球航空產業持續復甦，公司於疫情期間「不裁員、不減薪、不放無薪假」，人員和機具均維持最佳產能，相對各國疫後缺工、缺料、斷鏈等情況，更能掌握疫後商機。

另一方面，漢翔也看好國防業務的發展潛力，由於今年國防預算高達 3,900 餘億元，加計特別預算，整體規模超過 5000 億元，商機相當可觀。

漢翔目前切入的國防業務有勇鷹高教機和鳳展 F-16 專案，漢翔表示，將運用執行 F-16 構改優勢和 F-16 維修中心能量，爭取新購 F-16V 戰機相關業務，以及 F-16 維修、F-16 延壽等商機。

同時，配合國家政策，漢翔目標與國內無人機法人和產業結合，針對國軍約 3000 架無人機的需求，將藉此爭取成為無人機量產中心。

在民用機業務上，漢翔指出，隨著航空市場復甦，空中巴士、波音皆將提升 15-20% 產能，有助拉升出貨，尤其新型飛機朝淨零碳排方向發展，將著重發展熱塑 (TPC)、樹脂轉化模塑 (RTM) 和共模成化 (Co-Cure) 等新世代複材製造技術，爭取參與下一代客機的開發研製計畫。

至於正處在起飛期的科技服務業務，漢翔瞄準創能、儲能、控 / 用能等能源商機，將藉由台電通霄及中油兩個指標性專案實績，在能源轉型階段，擴大在國內燃氣渦輪發電機組的市場市占。

漢翔去年合併營收 302.42 億元，年增 27%，稅後純益 16.27 億元，年增 191%，每股純益 (EPS)1.73 元，漢翔表示，歷經 2-3 年調整改善，公司營運績效已逐步朝疫情前水準邁進。