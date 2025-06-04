鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 02:00

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Meta核電合約比微軟更便宜？分析師這樣說(圖：REUTERS/TPG)

根據 Jefferies 分析師 Paul Zimbardo 的預測，Meta 預計將支付約每兆瓦時 (Megawatt-hour, MWh)80 美元，購買位於伊利諾州的柯林頓(Clinton) 核電廠所生產的電力。相比之下，他估計微軟從賓州三哩島 (Three Mile Island) 核電廠購買電力的合約價格至少為每兆瓦時 110 美元。

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兩座核電廠皆由 Constellation Energy Corp.(CEG-US) 營運，但執行長 Joe Dominguez 受訪時僅表示，兩份合約都反映了「可靠潔淨能源的合理價格」，並未透露具體細節。

分析師指出，Meta 與微軟的電力採購成本之所以有差異，主要在於三哩島電廠需重啟一座反應爐，而該爐自 2019 年因經濟原因關閉，估計重啟成本高達 16 億美元；相對之下，柯林頓核電廠目前則正常運作。

Zimbardo 說：「重啟和正常運作的電廠，在成本結構上差別很大。」

隨著 AI 運算能力需求推升能源消耗，科技公司展現出願意為核能支付高價的態度。雖然核能發電一般比化石燃料發電成本高，但科技業者看重其零碳排特性，期望藉此協助達成氣候目標。

風力與太陽能雖是潔淨能源，但供電不穩定，而數據中心全年無休運作，需要 24 小時穩定供電，核能恰好同時符合用電需求與減碳需求。

獨立電力商 Invenergy 執行長 Michael Polsky 在一場華府國安會議上說：「我們必須承認，有些東西會比其他東西更昂貴。如果我們未來要用核能，就得承認它比天然氣昂貴。」

Meta 的電力合約內容還包括，Constellation 將投資提升柯林頓核電廠的產能，並考慮在已取得聯邦核准的柯林頓場址興建第二座反應爐。