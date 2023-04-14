合庫金雷仲達轉戰兆豐金 台企銀林謙浩掌台企銀

公股行庫高層人事異動，合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達內定轉戰兆豐金 (2886-TW)，遺留的合庫金董座則由台企銀 (2834-TW) 董事長林謙浩則轉戰，相關人事案預計下周提報行政院核定。’

兆豐金董事長張兆順將轉戰穩懋擔任獨董，其遺留的職缺將由合庫金董事長雷仲達接掌，合庫金則由林謙浩轉任，由於合庫金將在 6 月 16 日改選，依規定最晚必須 4 月 17 日提報董事人選名單。另外，台企銀董座將由總經理張志堅暫代。

據悉，目前兩家公股銀行的人事預計將在下周提報政院核定。



