漢翔拿下GE發動機製造10年長約 金額逾350億元

漢翔 (2634-TW) 今 (11) 日宣布，與 GE 公司簽訂發動機製造 10 年長約，主要標的為 LEAP 系列發動機核心組合件，使用於 A320Neo 和 B737 MAX 等機型，金額逾 350 億元，且契約於執行期間，可依照物價上升和談判，向上調升價格。

漢翔指出，原本低迷的國際航空製造業。在疫情後好轉，此次與 GE 訂 10 年長約，對國內航空業來說是一件喜訊，顯示生產技術能量和管理系統深獲客戶肯定與信任。

漢翔說明，董事長胡開宏於日前率領公司高階管理團隊赴美國俄亥俄州，拜會全球發動機製造大廠 GE Aerospace 公司，並在 GE 公司辛辛那提總部 Learning Center 簽下 LEAP 系列發動機核心零組件 10 年長期合約的大單，合約效期由 2026 年至 2035 年，為雙方業務合作穩固邁向重大里程碑。

據國際航空運輸協會 (IATA) 調查指出，2022 年全球航空客運量與 2019 年疫情前相比，已復甦約 68.5%，波音和空中巴士也預估疫情後的 2022-2041 年新飛機需求數量，分別為 41170 架、39490 架，長期航空市場需求成長無虞。

展望後市，漢翔目標，藉由與國際大廠合作的機會，推動國內供應鏈體系合作。

GE 公司是國際頂尖發動機供應廠商，在全球民用航班中，每 2 秒即有 1 架搭載 GE 公司發動機的飛機起降，同時間超過 2200 架次正在空中運行，滿足逾 30 萬名旅客旅程。