〈美股盤後〉喜迎通膨續降又一證據 標普創2月15日以來收盤新高

隨著投資人消化最新通膨和失業金數據，預測聯準會升息週期接近尾聲，風險情緒大幅改善，美股主指週四 (13 日) 開盤後一路走高，最後一小時漲勢更加猛烈，迪士尼、蘋果領漲之下，道瓊收紅近 400 點，重回 34000 大關。標普勁揚超過 1.3%，創下 2 月 15 日以來最佳收盤價，那指收盤猛升近 2%，創 4 月 3 日以來收盤新高，費半指數收高逾 0.7%。

數據方面，美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.7%，低於市場預期，為連續第 9 個月放緩，該指數月增 - 0.5%，低於市場預期，連續兩個月放緩，這是繼週三消費者物價指數 (CPI) 報告後，美國又一通膨持續降溫的證據。

另外，美國上週初領失業金人數報 23.9 萬人，高於市場預期，創 3 周以來首次上升，顯示勞動力緊俏狀況正在緩解。

政經方面，投資人密切關注美國與全球衰退消息。聯準會週三發布的 3 月會議紀要顯示，央行預期美國將在 2023 年底陷入溫和衰退，不過白宮回應，經濟數據並未表明美國即將陷入衰退，駁斥聯準會的預測。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四指出，全球經濟已證明在過去三年中具有抵禦衝擊的能力，但尚未克服增長疲軟和通膨的問題，建議全球央行應解決金融穩定風險，敦促它們與監管機構密切合作。

歐洲央行管理委員會成員、斯洛維尼亞央行總裁 Bostjan Vasle 週四稱，鑑於核心通膨居高不下，歐洲央行將持續緊縮政策，下一步可能是升息 1 碼或 2 碼。

美國政府正研究監管 ChatGPT 等人工智慧 (AI) 的工具。美國聯邦參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四發布聲明指出，隨著 ChatGPT 等人工智慧 (AI) 工具的廣泛使用，他已開始起草 AI 監管框架，以解決國家安全和教育問題，同時確保美國在這項革命性技術方面取得進步並處於領先地位。

石油輸出國組織 (OPEC) 週四發布最新月報提到，將 2023 年全球石油需求增速預測維持在每日 232 萬桶不變，但警告稱沙烏地阿拉伯領頭的減產將導致供應缺口擴大，可能會推動油價走高。

美股週四 (13 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊普遍收紅，僅房地產板塊收黑。通訊服務、非必需消費品和資訊科技漲幅領先。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王高歌猛進。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.67%；Meta (META-US) 上漲 2.97%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.67%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.24%。

道瓊成分股盡數揚升。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.94%；Visa (V-US) 上漲 2.14%；Nike (NKE-US) 上漲 2.24%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.96%；IBM (IBM-US) 跌 0.5%。

費半成分股普遍走高。美光 (MU-US) 上漲 1.68%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.12%；AMD (AMD-US) 下跌 0.26%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%；德儀 (TXN-US) 漲 0.88%；高通 (QCOM-US) 漲 0.72%。

台股 ADR 僅日月光殞落。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.31%。

企業新聞

達美航空 (DAL-US) 收黑 1.10% 至每股 33.37 美元。達美航空最新財報表現遜於預期，但該公司預測，關鍵夏季的機票預訂量將創歷史新高。

亞馬遜 (AMZN-US) 強升 4.67% 至每股 102.40 美元。微軟和谷歌強攻生成式 AI 領域之際，亞馬遜也加入競爭行列，推出新的大型言語模型 Titan，以及雲端服務 Bedrock，瞄準雲端客戶。

蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.41% 至每股 165.56 美元。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 週三讚賞蘋果是一家很棒的企業，目前他不考慮出售任何蘋果股票。

摩托車生產商哈雷戴維森 (Harley-Davidson)(HOG-US) 下滑 1.74% 至每股 36.71 美元。瑞銀預測，哈雷戴維森第一季銷售下滑可能比預期更糟，可能較去年同期下滑接近 20%。

特斯拉 (TSLA-US) 揚升 2.97% 至每股 185.90 美元。投資人正在等待該公司下週公布的第一季業績，並深入了解特斯拉是否計劃對 Model 3 和 Model Y 等車款進行更多降價。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收紅 2.48% 至每股 96.17 美元。監管文件分析指出，軟銀集團為提高現金部位，幾乎出清阿里巴巴持股到僅剩 3.8% 股份。去年 12 月底前，軟銀曾持有阿里巴巴 13.5% 股份。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23.9 萬人，預期 23.2 萬人，前值 22.8 萬人

美國上週續領失業金人數報 181 萬人，預期 181.4 萬人，前值 182.3 萬人

美國 3 月 PPI 年增率報 2.7%，預期 3.0%，修正後前值 4.9%

美國 3 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.1%，修正後前值 0%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 3.4%，預期 3.4%，修正後前值 4.8%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

華爾街分析

Research Affiliates 股票策略首席投資長點評：「基本上，數據顯示的是兩件事，首先是通膨不令人意外，與此同時，就業市場似乎穩定。因此，我們今天得到的是一種樂觀的前景，即我們將面臨幾乎像『金髮女孩經濟』一樣的情況，即通膨將放緩，但經濟溫和成長。」

Spouting Rock 資產管理公司分析師 Rhys Williams 表示：「市場似乎能因任何利多消息而上漲，在這種情況下，優於預期的 PPI 數據成週四上漲的動力因素，該數據令人們感到寬慰，因為這份數據表明，事實上聯準會可能不必在下次會議上升息。」

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 提醒：「本週華爾街關注焦點從溫和的通膨報告轉向聯準會會議紀要，後者引發對經濟衰退的擔憂。隨著銀行財報的臨近，銀行板塊可能即將出現新一輪的動盪。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主