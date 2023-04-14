〈美股盤後〉喜迎通膨續降又一證據 標普創2月15日以來收盤新高

隨著投資人消化最新通膨和失業金數據，預測聯準會升息週期接近尾聲，風險情緒大幅改善，美股主指週四 (13 日) 開盤後一路走高，最後一小時漲勢更加猛烈，迪士尼、蘋果領漲之下，道瓊收紅近 400 點，重回 34000 大關。標普勁揚超過 1.3%，創下 2 月 15 日以來最佳收盤價，那指收盤猛升近 2%，創 4 月 3 日以來收盤新高，費半指數收高逾 0.7%。
數據方面，美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.7%，低於市場預期，為連續第 9 個月放緩，該指數月增 - 0.5%，低於市場預期，連續兩個月放緩，這是繼週三消費者物價指數 (CPI) 報告後，美國又一通膨持續降溫的證據。
另外，美國上週初領失業金人數報 23.9 萬人，高於市場預期，創 3 周以來首次上升，顯示勞動力緊俏狀況正在緩解。
政經方面，投資人密切關注美國與全球衰退消息。聯準會週三發布的 3 月會議紀要顯示，央行預期美國將在 2023 年底陷入溫和衰退，不過白宮回應，經濟數據並未表明美國即將陷入衰退，駁斥聯準會的預測。
國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四指出，全球經濟已證明在過去三年中具有抵禦衝擊的能力，但尚未克服增長疲軟和通膨的問題，建議全球央行應解決金融穩定風險，敦促它們與監管機構密切合作。
歐洲央行管理委員會成員、斯洛維尼亞央行總裁 Bostjan Vasle 週四稱，鑑於核心通膨居高不下，歐洲央行將持續緊縮政策，下一步可能是升息 1 碼或 2 碼。
美國政府正研究監管 ChatGPT 等人工智慧 (AI) 的工具。美國聯邦參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四發布聲明指出，隨著 ChatGPT 等人工智慧 (AI) 工具的廣泛使用，他已開始起草 AI 監管框架，以解決國家安全和教育問題，同時確保美國在這項革命性技術方面取得進步並處於領先地位。
石油輸出國組織 (OPEC) 週四發布最新月報提到，將 2023 年全球石油需求增速預測維持在每日 232 萬桶不變，但警告稱沙烏地阿拉伯領頭的減產將導致供應缺口擴大，可能會推動油價走高。
美股週四 (13 日) 四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 383.19 點，或 1.14%，收 34,029.69 點。
- 那斯達克指數上漲 236.93 點，或 1.99%，收 12,166.27 點。
- 標普 500 指數上漲 54.27 點，或 1.33%，收 4,146.22 點。
- 費城半導體指數上漲 22.43 點，或 0.73%，收 3,074.94 點。
焦點個股
科技五大天王高歌猛進。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.67%；Meta (META-US) 上漲 2.97%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.67%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.24%。
道瓊成分股盡數揚升。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.94%；Visa (V-US) 上漲 2.14%；Nike (NKE-US) 上漲 2.24%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.96%；IBM (IBM-US) 跌 0.5%。
費半成分股普遍走高。美光 (MU-US) 上漲 1.68%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.12%；AMD (AMD-US) 下跌 0.26%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%；德儀 (TXN-US) 漲 0.88%；高通 (QCOM-US) 漲 0.72%。
台股 ADR 僅日月光殞落。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.31%。
企業新聞
達美航空 (DAL-US) 收黑 1.10% 至每股 33.37 美元。達美航空最新財報表現遜於預期，但該公司預測，關鍵夏季的機票預訂量將創歷史新高。
亞馬遜 (AMZN-US) 強升 4.67% 至每股 102.40 美元。微軟和谷歌強攻生成式 AI 領域之際，亞馬遜也加入競爭行列，推出新的大型言語模型 Titan，以及雲端服務 Bedrock，瞄準雲端客戶。
蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.41% 至每股 165.56 美元。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 週三讚賞蘋果是一家很棒的企業，目前他不考慮出售任何蘋果股票。
摩托車生產商哈雷戴維森 (Harley-Davidson)(HOG-US) 下滑 1.74% 至每股 36.71 美元。瑞銀預測，哈雷戴維森第一季銷售下滑可能比預期更糟，可能較去年同期下滑接近 20%。
特斯拉 (TSLA-US) 揚升 2.97% 至每股 185.90 美元。投資人正在等待該公司下週公布的第一季業績，並深入了解特斯拉是否計劃對 Model 3 和 Model Y 等車款進行更多降價。
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收紅 2.48% 至每股 96.17 美元。監管文件分析指出，軟銀集團為提高現金部位，幾乎出清阿里巴巴持股到僅剩 3.8% 股份。去年 12 月底前，軟銀曾持有阿里巴巴 13.5% 股份。
經濟數據
- 美國上週初領失業金人數報 23.9 萬人，預期 23.2 萬人，前值 22.8 萬人
- 美國上週續領失業金人數報 181 萬人，預期 181.4 萬人，前值 182.3 萬人
- 美國 3 月 PPI 年增率報 2.7%，預期 3.0%，修正後前值 4.9%
- 美國 3 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.1%，修正後前值 0%
- 美國 3 月核心 PPI 年增率報 3.4%，預期 3.4%，修正後前值 4.8%
- 美國 3 月核心 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%
華爾街分析
Research Affiliates 股票策略首席投資長點評：「基本上，數據顯示的是兩件事，首先是通膨不令人意外，與此同時，就業市場似乎穩定。因此，我們今天得到的是一種樂觀的前景，即我們將面臨幾乎像『金髮女孩經濟』一樣的情況，即通膨將放緩，但經濟溫和成長。」
Spouting Rock 資產管理公司分析師 Rhys Williams 表示：「市場似乎能因任何利多消息而上漲，在這種情況下，優於預期的 PPI 數據成週四上漲的動力因素，該數據令人們感到寬慰，因為這份數據表明，事實上聯準會可能不必在下次會議上升息。」
Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 提醒：「本週華爾街關注焦點從溫和的通膨報告轉向聯準會會議紀要，後者引發對經濟衰退的擔憂。隨著銀行財報的臨近，銀行板塊可能即將出現新一輪的動盪。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主