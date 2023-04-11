三星顯示器為iPhone 16研發新OLED面板

韓媒《The Elec》報導，三星顯示器 (Samsung Display) 正在為 iPhone 16 系列研發新的 OLED 面板，但 iPhone 15 系列，蘋果將延用 iPhone 14 相同的面板材料。

三星顯示器是蘋果面板的主要供應商，隨著新技術的出現，三星偶爾會改變其組件使用的材料，但目前傳出，至少在 iPhone 15 上，蘋果將重複使用 iPhone 14 的面板材質。

OLED 材料組是指構成 OLED 面板的發光層、普通層和單個像素的主要層，不同的材料組會改變部件的組成。

韓媒報導，iPhone 15 系列將延用 iPhone 14 相同的面板材料。 (圖：翻攝 appleinsider)

三星將名為 M12 的 OLED 材料組用於 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 機型，而 iPhone 14 和 Plus 使用更早的 M11 材料組。不過，報導指出，iPhone 15 顯然都將使用 M12，但在面板底層技術方面將有所不同。

據悉，除了蘋果本身之外，三星本身及其客戶將使用一套新的 M13 材料組。目前三星正專為蘋果研發 M14 材料組，預計將在 2024 年用於 iPhone 16 系列。

三星目前是所有 iPhone 15 機型的面板供應商，LG 協助生產高階 iPhone 15 Pro 機型，京東方原先要為非 Pro 機型供應面板，但先前傳出，由於京東方生產出現問題，蘋果 (AAPL-US) 轉向要求三星支援，三星提前一個月開工來填補產能。