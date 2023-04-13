CPI數據發布後 Fed鷹派來襲

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 數據降溫，但核心通膨仍頑固，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三 (12 日) 釋出鷹派訊號稱，聯準會對抗通膨還有更多工作要做。

美國勞工部週三公布數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 5%，低於市場預期，創 2021 年 5 月以來新低；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6%，符合市場預期，但略高於前值 5.5%，自去年 9 月以來首度回升。

CPI 數據發布後，聯準會官員釋出鷹派訊號。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱，最新通膨數據的疲軟程度不足，聯準會在抑制通膨回落至 2% 的目標仍有更多工作要做。

巴爾金暗示他支持聯準會下月將再度升息 (圖：REUTERS/TPG)

巴爾金提到：「我當然認為通膨已觸頂，但聯準會還有很長的路要走，我對過早宣布戰勝通膨仍持謹慎態度。」

巴爾金進一步解釋：「我特別關注的核心 CPI 年增率仍高於 5%，我們在能源方面有一些好消息，但還有更多工作要做，才能讓核心通膨率回落到希望水平。」

美國多家銀行倒閉之後，巴爾金表示，他正在密切關注此事發展以及聯準會過去緊縮政策行動的滯後效應，因為這些政策行動正在通過經濟來抑制需求

巴爾金拒絕透露是否支持聯準會在 5 月 2-3 日會議上再次升息，但他強調，雖然需求正在降溫，但他也對就業和通膨數據非常警惕，這兩項數據仍然相對強勁。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三也提到，美國經濟強勁、勞動力市場緊俏和通膨依舊過高表明，聯準會在升息方面還有更多工作要做。

然而，戴莉補充道，聯準會升息幅度取決於近期銀行倒閉導致的信貸收緊程度。

戴莉稱，展望未來，有充分的理由認為政策可能需要進一步緊縮才能降低通膨，但也有充分的理由認為經濟可能持續放緩，即使沒有額外的政策調整。當信貸狀況收緊時，它會給經濟踩剎車，聯準會可能需要暫停升息。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預估聯準會 5 月升息 1 碼的機率來到 65% 左右，6 月暫停升息的機率超過 60%。