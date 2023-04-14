Fed緊急貸款連四周回落 新工具BTFP借款額首度下滑

雖然信貸水平仍高，聯準會 (Fed) 對美國銀行業的貸款規模已連續第四周下滑，但表明上月銀行倒閉事件所引發的流動性壓力持續緩解。

Fed 數據顯示，截至 4 月 12 日的一周內，美國銀行業的未償借款總額，從前一周的 1487 億美元減少至 1395 億美元。

其中，傳統的貼現窗口借款金額自前一周的 697 億美元，進一步下滑至 676 億美元，銀行定期融資計畫 (Bank Term Funding Program, BTFP) 則借出 718 億美元，低於前一周的 790 億美元，是上月推出以來首度下滑。

金融機構的流動性需求持續降溫，表明銀行業壓力正在改善，許多央行官員近期也表達類似看法。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (11 日) 出席一場活動時表示，雖然還不到宣告一切落幕的時候，但有樂觀跡象顯示，這些風險逐漸被消化，且情況正恢復穩定。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 也說，Fed 的報告證實銀行業壓力最嚴峻的階段正在緩解。

另一方面，為解決矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 倒閉事件，向聯邦存款保險公司 (FDIC) 設立的過渡銀行所提供的貸款總額，也從前一周的 1746 億美元降至 1726 億美元。

將三項貸款機制加總起來，Fed 向銀行業提供的貸款總額共計為 3120 億美元，低於前一周的 3233 億美元，雖然仍高，但自 3 月 22 日當周達到 3437 億美元高峰以來一直在走低。

道明證券分析師表示，貸款減少和銀行流動性持續改善的狀況一致，將關注周五的銀行存款數據，確認資金外流情況已經改善，但預估未來數月銀行業仍將面臨壓力。