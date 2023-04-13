美CPI翻轉高盛觀點 現估Fed 6月不升息

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 降溫，高盛週三 (12 日) 一改先前預測，不再認為聯準會將在 6 月升息。

美國勞工部公布數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 5%，低於市場預期，創 2021 年 5 月以來新低，核心 CPI 年增 5.6%，符合市場預期，但略高於前值 5.5%，自去年 9 月以來首度回升。

CPI 數據公布後，高盛發布報告提到：「我們正改變對聯準會行動的預測，我們之前預期聯準會 6 月會升息，但現在不再這麼認為。」

高盛現估，Fed 將轉鴿、6 月不會升息。 (圖：REUTERS/TPG)

高盛表示：「我們仍預計 5 月會升息，這將使聯邦資金利率的目標區間上調至 5-5.25%。住房通膨的大幅下降對通膨前景來說是令人鼓舞的消息，3 月的 CPI 報告總體上來說，符合我們的預期，但並不是我們修改聯準會政策預期的主要原因。」

高盛解釋：「我們不再認為聯準會 6 月會升息的部分原因是，目前已有的有限數據，似乎證實信貸在銀行業動蕩之後確實有些收緊，另外部分原因是，一些聯準會官員似乎對 5 月的升息都有些猶豫不決。」

高盛此前預測聯準會將在 3 月暫停升息，隨後在 5 月和 6 月升息，但由於聯準會已在 3 月份升息，高盛是將升息週期提前一個月 (5 月而不是 6 月) 結束。

市場解析，許多投行陸續跟進高盛的說法，預計 5 月是聯準會今年最後一次升息將在 24 小時內成為市場共識。