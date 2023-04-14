德國擬增加補貼 推動英特爾擴大170億歐元晶片廠投資

英國《金融時報》（FT）周四（13 日）報導，德國政府正在透過巨額補貼推動英特爾擴大其具有里程碑意義的 170 億歐元晶片廠計畫。該筆投資已成為德國自二戰以來最大的外國直接投資。英特爾將從德國政府獲得 68 億歐元的補貼，用於德國東部城市馬德堡（Magdeburg）蓋大型晶圓製造廠。

儘管德國政府已經拿出優厚的補貼，但據知情人士表示，英特爾似乎依然不滿足，該公司希望將補貼提高到至少 100 億歐元，理由是「全球經濟的混亂導致從建築材料到能源的成本增加」。

德國政府官員表示，他們可以增加財政支持，但前題是英特爾應該在德國投入更多。英特爾目前並沒有放棄這一計畫的想法，表示仍致力於在德國建廠，並於去年 11 月簽署購買土地的協議。

馬德堡所在的德國薩克森 - 安哈特邦經濟部長 Sven Schulze 說：「從邏輯上來說，如果投資規模增加，那麼補貼水準自然水漲船高。」

德國經濟部表示，政府內部正在就「縮小計畫中項目的成本差距進行談判，該差距在過去幾個月中顯著增加」。但是，追加投資對英特爾來說並不容易，可能會進一步增加該公司已相當龐大的財務壓力。該公司最近表示，在銷售意外下滑迫使其削減股息以節省現金後，今年將減少資本支出。

此外，英特爾還面臨的另一個問題是，該公司與德國政府之間的會談正值美國政府向晶片製造商提供數千億美元的補貼以強化美國製造之際。這給歐盟帶來更大壓力，如果德國政府不滿足英特爾的條件，這些投資可能會流向美國。

德國官員表示，對英特爾計畫的補貼是在歐洲晶片法案的支持下提供。去年 2 月，歐盟執委會提出，提供 430 億歐元的公共和民間投資，計畫大幅提升歐盟在全球晶片生產的市占率，最終目標是到 2030 年將歐盟在全球晶片的比例從 9% 提高到 20%，但這一法案尚未完成立法程序。與此同時，美國拿出的補貼總金額高達 500 億美元。

英特爾去年 3 月宣布，將使用最先進的晶片製造技術打造其馬德堡的大型工廠，並在 2028 年投入營運。

英特爾正與台積電 (2330-TW)、三星電子爭奪這些政府補貼計畫，所以盡早獲得計畫審批就變得至關重要。該公司去年宣布在歐洲的擴張計畫，當時的預算為 330 億歐元，包括在法國建立一個研究中心，並擴建愛爾蘭現有的晶片工廠。晶片生產基地則是其中最重要的計畫，馬德堡最終憑藉各種優惠拿下這一計畫。

在嚴重落後台積電、三星等亞洲競爭對手後，在德國的新工廠是英特爾重回晶片產業領先地位努力的一部分。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 盤中股價上漲 0.92%，每股暫報 32.31 美元。