去年慘踢鐵板 股六債四投資策略今年可望捲土重來

去年股債齊跌讓奉行傳統「股六債四」資產配置策略的投資人措手不及，然而，在歷經災難性的 2022 年後，這項經典的投資策略終於再次發揮作用。

數十年來，專家多建議有退休規劃的美國民眾採取股債分散的投資策略，對多數人來說，這也算是一種可靠的投資方式，然而，聯準會 (Fed) 積極升息對抗通膨，導致股票、債券、原油到比特幣等各項資產去年顛簸不斷，一直到年底，股債市才因緊縮周期接近尾聲的預期，重新獲得提振。

根據 Dow Jones Market Data，今年截至周二 (11 日)，六成資金投入美股、四成資金投入彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg U.S. Aggregate bond index) 的投資組合報酬率達到 5.9%，延續去年第 4 季的好表現。這個投資組合去年報酬率為 - 16%，全年表現是 2008 年以來最糟。

數十年來，投資人一直仰賴「股六債四」的配置策略來獲取穩定報酬，Dow Jones Market Data 追溯 35 年前的數據後發現，截至 2022 年底，該策略的報酬率平均每年可達 9.3%。

儘管如此，考量到市場動向難以預測，無法保證這項資產配置策略一直都會有效，且與過去相比，現今股價依然偏貴，策略師警告一旦陷入經濟衰退，股票估值恐怕會受到打壓。

標普 500 指數未來 12 個月的預估本益比為 18.2，低於 2022 年初的 21.6，但高於十年平均水平的 17.5。

不過，先鋒 (Vanguard) 資深投資策略師 Todd Schlanger 仍看好「股六債四」未來十年的表現，他預測全球多元化 60/40 股債策略的十年年化報酬率中位數為 5.4%。