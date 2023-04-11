盤中速報 - 康控-KY(4943)股價拉至漲停，漲停價10.3元，成交234張

康控-KY(4943-TW)11日10:32上漲0.9元，股價漲停報10.3元，委買167張，成交234張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌0.54%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌18.26%，台灣加權指數上漲0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-10 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
康控-KY(4943-TW)11日10:32上漲0.9元，股價漲停報10.3元，委買167張，成交234張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌0.54%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌18.26%，台灣加權指數上漲0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.18%
$12,618
原投組報酬率
+18.48%
$11,848
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%