盤中速報 - 康控-KY(4943)股價殺至跌停，跌停價12.6元，成交285張

康控-KY(4943-TW)17日12:04下跌1.4元，股價跌停報12.6元，委賣147張，成交285張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌1.3%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌6.67%，台灣加權指數上漲1.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-16 張
- 融券增減：0 張
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