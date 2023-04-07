盤中速報 - 康控-KY(4943)股價殺至跌停，跌停價9.9元，成交618張

康控-KY(4943-TW)07日13:02下跌1.1元，股價跌停報9.9元，委買4張、委賣3張，成交618張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌0.55%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌6.78%，台灣加權指數下跌0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-13 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
康控-KY(4943-TW)07日13:02下跌1.1元，股價跌停報9.9元，委買4張、委賣3張，成交618張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌0.55%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌6.78%，台灣加權指數下跌0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.31%
$13,131
原投組報酬率
+22.92%
$12,292
投組標的成分
40%
1760
20%
3046
20%
4746
10%
4968
10%