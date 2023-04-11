盤中速報 - 博智(8155)急拉2.32%報132.5元，成交938張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.32%，11日10:58報132.5元，成交938張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價下跌2.27%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.2%。櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+358 張
- 外資買賣超：-313 張
- 投信買賣超：+674 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-107 張
- 融券增減：-152 張
最新相關新聞
博智(8155-TW)近5分K漲速2.32%，11日10:58報132.5元，成交938張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價下跌2.27%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.2%。櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.91%
$12,091
原投組報酬率
+14.43%
$11,443
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%