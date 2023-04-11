盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1115.0元，漲幅達7.21%

譜瑞-KY(4966-TW)11日10:17股價上漲75元，報1115.0元，漲幅7.21%，成交1,735張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價下跌0.95%，櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+279 張
- 外資買賣超：-212 張
- 投信買賣超：+426 張
- 自營商買賣超：+65 張
- 融資增減：-37 張
- 融券增減：-25 張
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