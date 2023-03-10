盤中速報 - 康控-KY(4943)股價拉至漲停，漲停價14.05元，成交210張

康控-KY(4943-TW)10日10:32上漲1.25元，股價漲停報14.05元，委買440張，成交210張。

主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.16%。

康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌5.88%，台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-47 張
  • 外資買賣超：-47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    所羅門

    2359

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    瀚亞巴西基金

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